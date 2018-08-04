برنامج حكومة أدروغان: 1000 مشروع في 100 يوم

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، عن برنامج وأهداف حكومته للمئة يوم الأولى من عملها.

وأشار أردوغان في كلمة ألقاها خلال اجتماع الحكومة اليوم، أنّ هناك أكثر من 1000 مشروع ستستكمل خلال الـ100 يوم الأولى، وأنّ الحكومة تخطط للإعلان عن الأهداف متوسطة المدى في نهاية الشهر وستنتهي من وضع برنامج استراتيجي للخطة الخمسية 2019-2023 بحلول نهاية نوفمبر المقبل.

وأضاف أردوغان أنّ الحكومة ستنفذ 400 مشروع بقيمة نحو 9 مليارات دولار في الـ100 يوم الأولى، وأنّ تنفيذ هذه المشاريع سيعطي قوة دفع للمرحلة المقبلة.

وأشار إلى أنّ حكومته تولي أهمية خاصة للصناعات الدفاعية، وأنّ 48 مشروعا من إجمالي الـ400 الواردة في البرنامج المئوي تتعلق بهذا القطاع.

وقال: "مهما حدث لن نتنازل عن مشاريع الصناعات الدفاعية التركية، وفي هذه المرحلة التي نتعرض فيها لضغوط في كل المجالات، كلّ إنجاز يساهم باستقلاليتنا يكتسب أهمية بالغة".

وذكر أردوغان أنّ تركيا قطعت شوطا كبيرا في إصلاح الأضرار التي سببتها منظمة "غولن" الإرهابية في النظام القضائي.

وتعهد بالسعي لتوقيع عقوبات قضائية صارمة تلبي تطلعات المجتمع فيما يتعلق بمواجهة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال.

وعن الوضع السوري، أكّد أردوغان أن بلاده ستواصل تطهير المناطق الحدودية القريبة من تركيا، من التنظيمات الإرهابية، لافتا أن تركيا ستواصل العمل مع الولايات المتحدة بخصوص الوضع في مدينة منبج بريف محافظة حلب.

وتابع: " نتوقع استمرار العمل المشترك مع الولايات المتحدة في قضية منبج، دون التأثر بالمشاكل الأخرى القائمة بيننا".

وتطرق أردوغان إلى القضية الفلسطينية، مبينا أن بلاده ستستمر في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية، قائلا: "فلسطين لا تنسي أنت لست وحيدة".

المصدر: ترك برس