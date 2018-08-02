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70 ألف طن سنويا... حجم معاملات "النقد" في أكبر المصارف الروسية

مال وأعمال

70 ألف طن سنويا... حجم معاملات
Sputnik
70 ألف طن سنويا... حجم معاملات "الكاش" في أكبر المصارف الروسية
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ينفذ "سبيربنك"، أكبر المصارف الروسية، معاملات بنكية هائلة، يشكل النقد "الكاش" منها، 70 ألف طن سنويا كحد أدنى، في إشارة إلى ضخامة المبلغ.

وأوضح مدير قسم العمليات في المصرف الروسي، ألبيرت يفيموف، أن "عمليات الكاش في المصرف تشكل مبلغا ضخما"، دون أن يحدده، إلا أنه اكتفى بضرب مثال، حيث أشار إلى أنه لو حملت قطارات بهذه النقود لربطت القافلة العاصمة موسكو بمدينة سان بطرسبورغ، أي كان قد بلغ طول القافلة 700 كم (وهي المسافة بين المدينتين).

و"سبيربنك"، هو أكبر المصارف في روسيا، ويوظف 15 ألف عامل مختصين في جباية ونقل الأموال "النقد"، نقلوا أموالا وسلعا ثمنية في عام 2017 بلغت قيمتهاأكثر من 50 تريليون روبل.

المصدر: "فيستي"

// 26.06.2018 по тикету 15478

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