مصر.. ضبط حالات تهرب جمركي بميناء الإسكندرية

أفادت مراسلتنا في مصر بأن لجنة رفيعة المستوى تضم ممثلين عن عدة جهات حكومية بدأت، الثلاثاء، بإجراءات التفتيش في ميناء الإسكندرية البحري، للحد من حالات التهرب الجمركي.

وجاءت الإجراءات تنفيذا لتوصيات اللجنة الأمنية العليا، التي يترأسها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتي تقضي بالمرور والتفتيش على الموانئ والمنافذ لمنع التهرب الجمركي.

وقامت اللجنة اليوم بمراجعة إجراءات التخليص الجمركي في ميناء الإسكندرية، حيث تم اكتشاف بعض الأجهزة المعطلة، وبعض حالات التهرب الجمركي لأجهزة كهربائية بلغت قيمة مستحقات الدولة عنها 2 مليون جنيه مصري (نحو 112 ألف دولار).

وتم تشكيل اللجنة من كافة أجهزة الدولة المعنية في مصر، وتشمل وزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمن القومي، ومصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

(الدولار = 17.8 جنيه مصري)

المصدر: "RT"