 
مباشر

مصر.. ضبط حالات تهرب جمركي بميناء الإسكندرية

مال وأعمال

مصر.. ضبط حالات تهرب جمركي بميناء الإسكندرية
RT
مصر.. ضبط حالات تهرب جمركي بميناء الإسكندرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kl57

أفادت مراسلتنا في مصر بأن لجنة رفيعة المستوى تضم ممثلين عن عدة جهات حكومية بدأت، الثلاثاء، بإجراءات التفتيش في ميناء الإسكندرية البحري، للحد من حالات التهرب الجمركي.

وجاءت الإجراءات تنفيذا لتوصيات اللجنة الأمنية العليا، التي يترأسها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتي تقضي بالمرور والتفتيش على الموانئ والمنافذ لمنع التهرب الجمركي.

وقامت اللجنة اليوم بمراجعة إجراءات التخليص الجمركي في ميناء الإسكندرية، حيث تم اكتشاف بعض الأجهزة المعطلة، وبعض حالات التهرب الجمركي لأجهزة كهربائية بلغت قيمة مستحقات الدولة عنها 2 مليون جنيه مصري (نحو 112 ألف دولار).

وتم تشكيل اللجنة من كافة أجهزة الدولة المعنية في مصر، وتشمل وزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمن القومي، ومصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

(الدولار = 17.8 جنيه مصري)

المصدر: "RT"

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ما هي أقوى الدبابات وأكثرها قدرةً على المناورة؟ شاهد "بياتلون الدبابات الدولي" في نسخته السادسة