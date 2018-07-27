صندوق النقد الدولي يحذر الصين من طفرة التحفيز الاقتصادي

قال صندوق النقد الدولي، الجمعة، إنه على الصين تجنب التحفيز الاقتصادي القوي وسط الاضطرابات الاقتصادية لأن ذلك يمكن أن يزيد من مستويات الدين المفرط.

وجاء تحذير الصندوق في تقرير السياسات بعد أن أشار القادة الصينيون في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى الانتقال إلى سياسة مالية أوسع للمساعدة على حماية ثاني أكبر اقتصاد في العالم من التقلبات الاقتصادية العالمية.

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وبعد أكثر من عام من الجهود الحثيثة للحد من مستويات الدين المرتفعة بشكل خطير، قالت الحكومة الصينية الاثنين إنها ستكون أكثر من "نشيطة" في تحفيز الاقتصاد بسبب حالة الغموض الخارجي، إلا أن صندوق النقد الدولي قال إن الخطوة الصينية ستزيد من مناطق الضعف التي يمكن أن تقود إلى تعديل مفاجئ.

والاثنين قال رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ إن السياسة المالية يجب أن تكون أكثر نشاطا، وهو ما وصفه المحللون بأنه إشارة واضحة إلى أن بكين ستخفف من حملتها ضد الديون للحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي.

وأفادت الحكومة بأنها ستسرع خطط خفض الضرائب بأكثر من 1.1 ترليون يوان (160 مليار دولار) وإصدار 1.35 تريليون يوان من سندات الحكومة المحلية الخاصة لمشاريع البنى التحتية.

وكان هذا التغير في السياسة متوقعا بشكل كبير بسبب زيادة الحاجة إلى دعم النمو في مواجهة المخاوف من حرب تجارية مع الولايات المتحدة يمكن أن تحدث فوضى في الصين، إلا أن الصندوق أكد توقعاته بتحقيق الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 6.6% للعام 2018 بأكمله بانخفاض نسبته 0.3% عن العام 2017.

المصدر: أ ف ب