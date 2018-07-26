الرئيس الصيني يدعو إلى التمسك بمبادئ التعددية في التجارة

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى التمسك بمبادئ التعددية في التجارة الدولية، بالإضافة إلى قواعد الأمم المتحدة وأعراف القانون الدولي.

وقال شي جين بينغ خلال اجتماع موسع لزعماء دول "بريكس" في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا إنه "من خلال استخدام إمكانيات المنظمات الدولية، بوسعنا أن نجعل صوتنا مسموعا وأن تقبل حلولنا. وبوسعنا أن نشكل منظومة جديدة للعلاقات الدولية مبنية على الاحترام المتبادل والمساواة والتعاون متبادل المنفعة".

وشدد على أن دول "بريكس" يجب أن "تتمسك بمبادئ التعددية في التجارة ومبادئ الأمم المتحدة وأعراف القانون الدولي وأسس العلاقات بين الدول".

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وفي معرض الحديث عن التعاون الاقتصادي بين دول "بريكس"، أكد شي جين بينغ على ضرورة "تحرير التجارة والاستثمارات والتخلي عن سياسة الحمائية الاقتصادية".

رئيس جنوب إفريقيا: على "بريكس" إقامة الشراكة في ظروف الثورة الصناعية

من جانبه، دعا رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا إلى إقامة شراكة فعالة لدول "بريكس" في ظروف الثورة الصناعية الجديدة.

وشدد خلال الجلسة على أنه "في المرحلة الحالية يجب تركيز الجهود على تحقيق أكبر نمو ممكن والازدهار المشترك في ظروف الثورة الصناعية الرابعة".

وأشار رامافوسا إلى أن من شأن القفزات النوعية في التطور التكنولوجي ارتقاء الدول إلى مستوى جديد من النمو والازدهار، ولكن في غياب التنسيق وعدم أخذ مهام التنمية بعين الاعتبار، قد تتعمق الفجوة بين مختلف الدول وتظهر خطوط انقسام جديدة في المجتمع.

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وجدير بالذكر أن موضوع التجارة الدولية وضرورة الحفاظ على التعددية فيها والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية كان من بين المواضيع الرئيسية التي ناقشها زعماء دول "بريكس" خلال قمة جوهانسبرغ، وخاصة على خلفية الرسوم التجارية الأمريكية على الصادرات من مختلف الدول، بينها الصين وروسيا، والتي أعلنت عنها واشنطن.

المصدر: RT، وكالات