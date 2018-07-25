إيران تعين محافظا جديدا للبنك المركزي لمواجهة أزمتها المالية

عينت إيران عبد الناصر همتي محافظا جديدا للبنك المركزي، وسط تداعيات جراء فضائح مصرفية وصعوبات يعاني منها اقتصاد البلاد.

وذكرت وكالة "إرنا" الرسمية، أن همتي عين محل ولي الله سيف، الذي تولى مهامه محافظا للبنك المركزي منذ انتخاب الرئيس حسن روحاني في أغسطس عام 2013.

وشغل المحافظ الجديد عبد الناصر همتي (61 عاما)، منصب رئيس مؤسسة الضمان المركزي الإيرانية ومديرا عاما لبنك سينا وبنك ملي، وجرى اختياره ليمثل إيران كسفير لدى الصين، قبل تعيينه في المنصب الجديد.

ويتعرض البنك المركزي لانتقادات وخصوصا بشأن تعاطيه مع الأزمة النقدية، وخسارة الريال الإيراني أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار العام الماضي.

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وأدت محاولة في شهر أبريل المنصرم، لفرض سعر ثابت للريال، إلى ازدهار صرف العملات في السوق السوداء، ما أجبر البنك على التراجع عن خطته، وتسبب لاحقا في تدهور قيمة العملة إلى مستويات قياسية في يونيو الماضي.

وتزامنت أزمة إيران النقدية مع إعلان واشنطن في مايو الماضي، انسحابها من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران، ما زاد من الضغوط على الريال.

وفرضت واشنطن أيضا عقوبات فردية على سيف في شهر مايو الماضي، واتهمته بمساعدة الحرس الثوري الإيراني في تحويل ملايين الدولارات إلى حزب الله اللبناني.

من جهته، شكر روحاني سيف على "خدمته القوية والجدية"، مضيفا أن "لدى الحكومة ثقة تامة بهمتي".

المصدر: أ ف ب