3 محطات كهرباء مصرية عملاقة بهياكل حديدية أثقل من برج "إيفل" 11 مرة

تنفذ شركة "سيمنز" الألمانية بالتعاون مع شركائها المحليين "أوراسكوم للإنشاءات" و"السويدي إلكتريك"، محطات توليد الكهرباء العملاقة الثلاثة ببني سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس.

وتعد هذه المحطات الأكبر والأحدث على مستوى العالم بقدرة 14 ألف ميغاواط.

معلومات مثيرة عن المحطات المصرية الثلاثة:

1.توفر المحطات الثلاثة 24 ألف و600 فرصة عمل منهم عمالة مصرية بنسبة 95%.

2.تضم المحطات الثلاثة 24 توربين غازي.

3.المحطات الثلاثة من طراز H-Class الذي يستخدم لأول مرة على مستوى العالم.

4.تضم المحطات 36 مولد للطاقة و3 قواطع كهربائية معزولة بالغاز.

5.يوجد 24 مولد بخار بالمحطات الثلاث بنظام استرداد الحرارة علاوة على 12 توربين بخاري.

6.إنشاء 450,000 متر من الخوازيق واستخدام 6,800,000 متر من الكابلات بالمحطات الثلاث.

7.وصلت أعمال الحفر في المحطات الثلاث إلى 3,750,000 متر مكعب.

8.بلغت أعمال الردم 4,207,000 متر مكعب، كما تم استخدام 845,700 متر مكعب من الخرسانة و78,000 طن من الهياكل الحديدية.

9.توفر محطات سيمنز إمدادات الكهرباء لـ45 مليون مصري ويمثل 45% زيادة في قدرات الكهرباء.

10.تمثل نسبة الكابلات المستخدمة في المحطات الثلاث 7 أضعاف طول الحدود المصرية من الشمال للجنوب بطول 6,800,000 متر.

11. تعادل الطاقة المولدة من المحطات الثلاث 7 أضعاف إنتاج السد العالى.

12.تعادل الهياكل الحديدية المستخدمة بالمحطات الثلاث 11 ضعف وزن برج إيفل.

المصدر: اليوم السابع + وكالات