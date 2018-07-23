مصر تعرض مشروعات تنتج طاقة 7 أضعاف السد العالي

عرضت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، اليوم الاثنين، بعض الأرقام عن مشروعات مصر الكبري في مجال الطاقة.

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية في نشرة لها، أن الطاقة المولدة من مشاريع محطة كهرباء البرلس، ومحطة العاصمة الإدارية الجديدة، ومحطة بني سويف، تبلغ 7 أضعاف إنتاج السد العالي، أي 14.400 ميغاواط، أما الكابلات المستخدمة فبلغ طولها 7 أضعاف طول الحدود المصرية من الشمال للجنوب بطول 6 ملايين و800 متر.

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وأوضحت الوزارة أنه في مجال مشروعات الطاقة الكبرى في مصر، قامت شركة "سيمنس" بالتعاون مع شركائها المحليين "أوراسكوم للإنشاءات" و"السويدي الكتريك" بتطوير وإنشاء 3 محطات لتوليد الطاقة بنظام الدورة المركبة، وهي محطة البرلس، ومحطة العاصمة الإدارية الجديدة، ومحطة بني سويف.

وتضم المحطات الثلاث 24 توربينا غازيا من طراز H - Class، و36 مولدا للطاقة، و3 قواطع كهربائية معزولة بالغاز، و24 مولد بخار بنظام استرداد الحرارة، و12 توربينا بخاريا.

المصدر: وكالات