السيسي يفتتح أكبر مشروع لطاقة الرياح في العالم

يستعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، غدا الثلاثاء، لافتتاح أكبر مشروع من نوعه في العالم.

وسيفتتح الرئيس المصري أكبر محطة لإنتاج كهرباء الرياح في العالم داخل منطقة جبل الزيت في البحر الأحمر، بطاقة إنتاجية تبلغ 580 ميغاواط وبكلفة 12 مليار جنيه، واكتمل ربط المزرعة بالشبكة الكهربائية الموحدة.

ومن المقرر أن يتم الافتتاح بالفيديو كونفرانس مع عدد من مشروعات توليد الكهرباء في عدد من المحافظات.

ويضم المشروع المصري 390 توربينة رياح، تبلغ قدرتها الإجمالية 580 ميغاواط، حيث يضم المشروع الأول 120 توربينة بقدرة 240 ميغاواط، كما تم ربط 100 توربينة بالشبكة القومية للكهرباء المصرية.

أما المشروع الثاني فيضم 110 توربينات بقدرة 220 ميغاواط، وسيتم ربط 75 توربينة بالشبكة بقدرة 150 ميغاواط، والمشروع الثالث يضم 60 توربينة بقدرة 120 ميغاواط.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لمحطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح حوالي 12 مليار جنيه حيث تحتوي المحطة على منظومة مراقبة الطيور المهاجرة من خلال الرادار ليتم وقف التوربينات عند مرورها وإعادة تشغيلها بعد تواريها وهى منظومة تستخدم لأول مرة في العالم، علاوة على أن إجمالي قدرة المحطة تعد الأكبر على مستوى العالم بقدرة 580 ميغاواط.

المصدر: المصري اليوم