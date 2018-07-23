كم دولارا يدخل سوريا يوميا من المغتربين؟

أفاد تقريرللبنك الدولي، بأن تحويلات المغتربين إلى سوريا في 2016 وصلت إلى 1.62 مليار دولار ( 737 مليار ليرة سورية )، أي بمعدل وسطي قدره 4.5 ملايين دولار يوميا.

وسجلت قيمة الحوالات الخارجية في سوريا مع دول العالم 1,076.2 مليار ليرة سورية في 2016، ما يعادل 2.9 مليار ليرة يوميا بشكل وسطي، مقارنة بنحو 59 مليار ليرة في 2011، أي أن الحوالات تضاعفت بالليرة السورية 18 مرة خلال 6 أعوام (2011-1016).

ووفقا لبيانات نشرها "المكتب المركزي للإحصاء"، فقد ارتفعت نسبة مساهمة التحويلات في الدخل القومي من 1.9% عام 2011 إلى 19% خلال 2016، وهو ما يفوق مساهمة الصناعة السورية بإجمالي الناتج المحلي والتي سجلت 18% عام 2016.

وبلغ صافي حوالات المغتربين السوريين في 2016 بالدولار الأمريكي 2.37 مليار دولار بوسطي 6.5 ملايين دولار يوميا، ويمثل صافي التحويلات الجارية الخارجية، الفرق بين التحويلات الداخلة إلى سوريا من دول العالم والخارجة منها، وتصدرتها تحويلات المغتربين ورأس المال عبر الأقنية الرسمية، إلى جانب المساعدات والمنح.

ويؤكد المراقبون أن حوالات المغتربين إلى ذويهم خلال الأزمة أضحت أهم موارد دخل الأسرة السورية في ظل ارتفاع التضخم وتدني الرواتب.

(وسطي سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، 1 دولار= 455 ل.س).

المصدر: الاقتصادي