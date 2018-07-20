مسؤول مصري: أسعارنا رحمة وأنا غسلت قميصي في سويسرا بـ30 دولارا

شدد رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر اللواء راضي عبد المعطي،، على ضرورة مواجهة جشع التجار، معتبرا أن هناك تجارا لا يعرفون قيمة المواطن.

وقال عبد المعطي في كلمة أثناء ندوة لحزب المحافظين إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تجري كان لابد وأن تتم منذ فترة، مؤكدا أنه في المستقبل القريب ستظهر نتائج طيبة في الإصلاح الاقتصادي.

وروى واقعة حدثت معه في سويسرا قائلا: "غسلت قميصي في المغسلة بـ 30 دولارا"، معتبرا أن الأسعار في مصر "رحمة كبيرة" مقارنة بخارج البلاد، داعيا للوقوف في مواجهة أي جشع وعدم ترك المواطن للاستغلال من قبل التجار.

ودعا المواطنين إلى تبليغ جهاز حماية المستهلك لمواجهة الاستغلال والجشع الذي يمارسه بعض التجار.

المصدر: التحرير