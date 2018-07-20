بوتين: مسألة رفع سن التقاعد ما تزال قيد النقاش

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن أيا من الخيارات المطروحة حول السن التقاعدي في روسيا لا يعجبه، لكنه أكد أن إدخال تعديلات في قانون التقاعد أمر لا مفر منه.

وقال بوتين، اليوم الجمعة: "عندما سألوني، ويسألوني حاليا، أي من الخيارات المختلفة يعجبني أقول: لا شيء يعجبني مما هو مرتبط برفع السن التقاعدي، وأؤكد لكم أن عدد هؤلاء في الحكومة قليل، إذا كان هناك أصلا من يعجبه ذلك".

ويرى الرئيس الروسي أنه دون إدخال تعديلات في قانون التقاعد، فإن عدد العالمين سيتساوى بسرعة مع عدد العاطلين عن العمل، مشيرا إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن حتى الآن.

ويعد سن التقاعد الحالي في روسيا واحدا من الأكثر انخفاضا في العالم ويحدد بـ 55 عاما للنساء و60 عاما للرجال. وترى الحكومة الروسية أن زيادة سن التقاعد أمر لا بد منه، وتقترح رفعه إلى 65 عاما للرجال و63 عاما للنساء.

وكان مجلس النواب الروسي "الدوما"، قد أقر في وقت سابق، بالقراءة الأولى مشروع قانون رفع سن التقاعد بشكل تدريجي مع بداية العام المقبل.

وأوضح وزير العمل والحماية الاجتماعية الروسي، مكسيم توبيلين، أن القانون يتضمن أيضا رفع المعاشات التقاعدية بمعدلات تزيد بنحو الضعفين عن معدلات التضخم، مشددا على أن رفع روسيا سن التقاعد ليس لزيادة الموارد في صندوق التقاعد، بل من أجل رفع مستوى المعاش التقاعدي.

المصدر: وكالات