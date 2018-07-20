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موسكو وطهران بصدد تبنّي الروبل والريال في تغطية التجارة البينية

مال وأعمال

موسكو وطهران بصدد تبنّي الروبل والريال في تغطية التجارة البينية
RT
موسكو وطهران بصدد تبنّي الروبل والريال في تغطية التجارة البينية
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جدد السفير الروسي لدى إيران ليفان جاغاريان التأكيد، على استمرار موسكو وطهران في العمل على اعتماد العملتين الوطنيتين في المبادلات التجارية بين روسيا وإيران.

وأضاف السفير في حديث لوكالة "إنترفاكس": "نحن نعمل بنشاط في هذا الاتجاه، وهذا العمل مستمر منذ فترة طويلة، ولن يتوقف".

وتابع: "نأمل في أن يعود الاستقرار في النهاية إلى سوق الصرف الأجنبي في إيران، حيث أن الوضع يفتقد للاستقرار إلى حد كبير هناك".

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وأشار السفير الروسي إلى احتمال فرض عقوبات أمريكية ضد كافة قطاعات التعاون الاقتصادي بين روسيا وإيران، فيما تنوي موسكو صياغة ووضع التدابير اللازمة لحماية شركاتها من تأثير هذه العقوبات.

وأضاف: "من حيث المبدأ، يجب بحث الموضوع من كافة جوانبه، وجميع مجالات تعاوننا الاقتصادي من حيث المبدأ، قد تتعرض نظريا للعقوبات الأمريكية".

المصدر: "إنترفاكس"

 

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