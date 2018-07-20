وزير لاتفي سابق يقر بتراجع اقتصاد بلاده إثر توتر العلاقات مع روسيا

أقر وزير الاتصالات اللاتفي السابق أندريس ماتيس في مقابلة صحفية نشرت اليوم الجمعة، أن تردي العلاقات مع روسيا كان له أثره السلبي على اقتصاد لاتفيا.

وقال إن ذلك حدث بسبب القيود التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد روسيا، ورد موسكو عليها بالحظر الغذائي، مشيرا إلى أن قطاعي الصناعات الغذائية والترانزيت كانا أكثر المتضررين من هذه الإجراءات في بلاده.

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ودعا الوزير السابق، لتعزيز التعاون مع روسيا في المجالين الاقتصادي والسياسي، والابتعاد عن السلوك العدواني.

وتوترت علاقات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مع روسيا في 2014، على خلفية الأزمة الأوكرانية وعودة القرم إلى قوام روسيا، حيث فرضت الدول الغربية حزمة من العقوبات على روسيا، ردت عليها موسكو بحظر استيراد مجموعة من المنتجات الغذائية والزراعية من هذه الدول.

وتلحق هذه العقوبات بشهادة خبراء اقتصاديين، خسائر فادحة بقطاع الأعمال الأوروبي بالدرجة الأولى، ولذلك كثرت خلال السنة الماضية الدعوات المنادية برفعها لعدم فعاليتها.

المصدر: "نوفوستي"