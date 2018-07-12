روسيا تمدد الحظر على منتجات الأغذية الغربية حتى نهاية 2019

مدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بمرسوم نشر اليوم الخميس، القيود المفروضة على منتجات الأغذية الغربية حتى نهاية 2019، والتي فرضت ردا على عقوبات الدول الغربية ضد روسيا.

وينص المرسوم على تمديد منع استيراد منتجات غذائية وزراعية من دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، والنرويج حتى 31 ديسمبر 2019، وذلك بهدف الدفاع عن مصالح روسيا الوطنية.

وتحظر الإجراءات منذ أغسطس 2014، استيراد مجموعة من المواد الغذائية من هذه الدول، بسبب فرضها عقوبات على موسكو، على خلفية الأزمة الأوكرانية وعودة القرم إلى قوام روسيا.

ومدد الاتحاد الأوروبي، في 5 يوليو الجاري، عقوباته ضد روسيا لستة أشهر إضافية، حتى 31 يناير 2019، وذلك بحجة عدم إحراز أي تقدم في تنفيذ اتفاقات مينسك لتسوية الأزمة الأوكرانية، رغم أن روسيا ليست طرفا بتنفيذ هذه الاتفاقات.

المصدر: وكالات