ترامب يعترض على قرار الاحتياطي الأمريكي زيادة الفائدة

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة تلفزيون "سي إن بي سي"، عن معارضته قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، وقال إنه "ليس مبتهجا لذلك".

ونقلت الشبكة التلفزيونية عن ترامب قوله: "أنا لست سعيدا بهذا، ولكن في الوقت نفسه سأترك مجلس الاحتياطي يفعل ما يعتبره أفضل".

وأضاف: "لا يروق لي كل هذا العمل، حيث أرى أسعار الفائدة ترتفع رغم ما نضخه في الاقتصاد".

وأكد ترامب أنه قلق من أن زيادات أسعار الفائدة، التي يستحدثها مجلس الاحتياطي الاتحادي قد تضع الولايات المتحدة في "موقف غير ملائم"، بينما بنك اليابان المركزي والبنك المركزي الأوروبي يواصلان سياستهما النقدية التيسيرية.

تعليق ترامب هذا، ليس الأول من نوعه، حيث يخرج بتصريحاته من هذا القبيل عن تقليد دأب رؤساء الولايات المتحدة على انتهاجه في عدم التعليق على سياسة البنك المركزي الأمريكي وقيمة الدولار.

وقلصت العملة الأمريكية مكاسبها بعد تصريح ترامب، وتأكيده أن الدولار القوي "يضعنا في موقف يلحق الضرر بنا".

المصدر: "رويترز"