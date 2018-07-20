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تصريح سعودي يأخذ بيد الخام

مال وأعمال

تصريح سعودي يأخذ بيد الخام
Reuters
تصريح سعودي يأخذ بيد الخام
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، مدعومة بتصريحات سعودية حول مخزونات النفط العالمية، وصعد مزيج "برنت" بواقع 0.28% إلى 72.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:32 بتوقيت غرينيتش.

كما قفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 68.33 دولار للبرميل.

ولقيت أسعار الذهب دعمها بعد تصريح ممثل السعودية لدى "أوبك" أديب الأعمى، الذي قال: "رغم أن أسواق النفط من المتوقع أن تكون متوازنة على نحو جيد في الربع الثالث، إلا أننا سنشهد تراجعا كبيرا في مخزونات النفط العالمية في ظل الطلب القوي".

المصدر: "نوفوستي"

// 26.06.2018 по тикету 15478

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