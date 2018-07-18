مصر تستعد لاستيراد مئات الأطنان من الأرز

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية عن ضوابط استيراد الأرز الشعير، خلال 3 أشهر، عقب تحديد الدول التي يسمح بالاستيراد منها.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر على المصيلحى، إن الإدارة المركزية للحجر الزراعي تدرس ضوابط استيراد الأرز الشعير، لتحديد الدول التي ستستورد منها مصر الأرز الشعير، وتوقع إقرار الضوابط خلال ثلاثة أشهر، والإعلان عن الكمية.

وقدر المصيلحى، الكمية التي تعتزم مصر استيرادها من الأرز الشعير، خلال العام المقبل، بين 500 و700 ألف طن، لسد احتياجات السوق المحلية وتشغيل مضارب القطاع العام.

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وقررت هيئة السلع التموينية فتح باب التعاقد مع مضارب القطاع الخاص على توريد الأرز الأبيض بسعر 7500 جنيه للطن بداية من شهر أغسطس المقبل.

المصدر: البورصة