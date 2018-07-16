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الإمارات تطلق تسهيلات جديدة للسياح الأجانب

مال وأعمال

الإمارات تطلق تسهيلات جديدة للسياح الأجانب
Reuters
الإمارات تطلق تسهيلات جديدة للسياح الأجانب
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اعتمدت الإمارات قرارا بإعفاء مرافقي الأجانب القادمين للدولة للسياحة، ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما، من رسوم تأشيرة الدخول خلال الفترة من 15 يوليو، حتى 15 سبتمبر من كل عام.

وقال مجلس الوزراء الإماراتي، في أعقاب اعتماد القرار، إن تنافسية دولة الإمارات كوجهة رائدة في السياحة العائلية تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع السياحة.

كذلك يعكس القرار مكانة دولة الإمارات في قطاع السياحة العالمي، كوجهة تستقطب الزوار والعائلات من مختلف دول العالم، حيث بلغ عدد المسافرين عبر مطارات الدولة 32.8 مليون مسافر، خلال الربع الأول من العام الجاري.

كما يأتي القرار لمواكبة نمو القطاع السياحي في الدولة، وذلك في أعقاب إعفاء سياح الترانزيت من رسوم تأشيرة الدخول لأول 48 ساعة.

المصدر: "وام"

// 26.06.2018 по тикету 15478

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