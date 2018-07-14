هل ستبقى أوكرانيا بدون كوكا كولا وبيبسي كولا ؟

تعاني أوكرانيا من مشكلة حادة في مجال تنقية مياه الشرب، وهو ما قد يؤدي إلى وقف عمل بعض الشركات المنتجة للمواد الغذائية والمشروبات الغازية، بما في ذلك بيبسي كولا وكوكا كولا.

وقالت سفيتلانا ميخايلوفسكايا، نائب مدير رابطة الأعمال الأوروبية، إن سبب هذه الأزمة، يكمن في تعطيل عمل مؤسسة كبرى في قطاع الصناعات الكيميائية، هي شركة "دنيبر ازوت"، التي توقفت عن الإنتاج، في منتصف يونيو الماضي، لفترة غير محددة، بسبب أسعار الغاز العالية.

ونجم عن ذلك ظهور نقص كبير في مادة الكلور، وبالتالي بروز صعوبات كبيرة في مجال تنقية وتعقيم مياه الشرب في أوكرانيا.

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وتفيد المؤسسات البلدية ذات الشأن، بأن كمية الكلور المتوفرة في بعض المدن، بما في ذلك العاصمة كييف، تكفي فقط لمدة 7-20 يوما.

وأشارت سفيتلانا ميخايلوفسكايا، إلى أن تعليمات الأمن الصناعي والسلامة المهنية تمنع تخزين الكلور في المؤسسات الإنتاجية. وذكرت أن نقص المياه النقية سيجبر بعض المؤسسات وشركات إنتاج المواد الغذائية والمشروبات الغازية على وقف عمليات الإنتاج.

المصدر: news.mail.ru