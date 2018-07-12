الكرملين يعلق على تصريحات ترامب حول "السيل الشمالي2"

اعتبر الكرملين أن تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول مشروع الغاز الروسي "السيل الشمالي2"، ومحاولة فرض الغاز المسال الأمريكي على الأسواق، أحد مظاهر المنافسة غير النزيهة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس: "فيما يتعلق بمحاولات تنفيذ هجمات على هذا المشروع التجاري، فكما أعلنا من قبل نعتبر هذه الخطوات مظهرا من مظاهر المنافسة غير النزيهة، وهو ليس إلا محاولة لإجبار المشترين الأوروبيين على شراء الغاز المسال الباهظ الثمن، والذي يمكن توريده من مناطق بديلة".

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وشدد بيسكوف على أن المشترين، في إطار المنافسة الشريفة، هم الذين يجب أن يقرروا المصدر، الذي سيشترون من عنده الغاز.

وجاء ذلك بعد أن انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، المشروع، واصفا إياه "بغير المقبول".

وتسعى واشنطن لترهيب الدول الأوروبية من مشروع "السيل الشمالي2"، الهادف لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق، رغم أن المشروع يصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي.

ويأتي ذلك بعد أن فشل الغاز الأمريكي في منافسة الغاز الروسي في السوق الأوروبية، التي توفر روسيا ثلث احتياجاتها من الوقود الأزرق.

المصدر: "نوفوستي"