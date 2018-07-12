"سيل الدولارات" من أوروبا إلى روسيا يثير مخاوف ترامب

انتقدت واشنطن مجددا تجارة الغاز بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، معتبرة إياها "غير مقبولة"، ويأتي ذلك في إطار مساعي واشنطن للحد من منافسة الغاز الروسي للأمريكي في السوق الأوروبية.

وكتب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "لقد أنفقت دول الناتو مليارات الدولارات منذ زيارتي الأخيرة العام الماضي، وذلك بناء على طلبي، لكنه بالكاد يكفي، الولايات المتحدة تتحمل نفقات أكثر مما ينبغي​​​، حدود أوروبا سيئة! سيل الدولارات إلى روسيا أمر غير مقبول".

Billions of additional dollars are being spent by NATO countries since my visit last year, at my request, but it isn’t nearly enough. U.S. spends too much. Europe’s borders are BAD! Pipeline dollars to Russia are not acceptable! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 11, 2018

وهذه ليست المرة الأولى، التي يهاجم فيها الرئيس الأمريكي، الدول الأوروبية لشرائها الغاز الطبيعي من روسيا، حيث أعلن، يوم الاثنين الماضي، أن "ألمانيا أسيرة لروسيا، لاعتمادها على واردات الغاز من روسيا".

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وأعلنت واشنطن أكثر من مرة معارضتها لمشروع "السيل الشمالي2"، الهادف لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق، كما هددت الشركات، التي تعمل في هذا المشروع وغيره من المشاريع الروسية، بفرض عقوبات أمريكية عليها.

وزعم المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في حديث لوكالة "رويترز"، أمس الاثنين، أن روسيا تستخدم مشروع السيل الشمالي لـ"تقسيم أوروبا"، رغم أن المشروع يصب في مصلحة اقتصاد الاتحاد الأوروبي، حيث سيوفر إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي.

المصدر: وكالات