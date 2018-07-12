 
مباشر

"سيل الدولارات" من أوروبا إلى روسيا يثير مخاوف ترامب

مال وأعمال

Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ki4a

انتقدت واشنطن مجددا تجارة الغاز بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، معتبرة إياها "غير مقبولة"، ويأتي ذلك في إطار مساعي واشنطن للحد من منافسة الغاز الروسي للأمريكي في السوق الأوروبية.

وكتب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "لقد أنفقت دول الناتو مليارات الدولارات منذ زيارتي الأخيرة العام الماضي، وذلك بناء على طلبي، لكنه بالكاد يكفي، الولايات المتحدة تتحمل نفقات أكثر مما ينبغي​​​، حدود أوروبا سيئة! سيل الدولارات إلى روسيا أمر غير مقبول".

وهذه ليست المرة الأولى، التي يهاجم فيها الرئيس الأمريكي، الدول الأوروبية لشرائها الغاز الطبيعي من روسيا، حيث أعلن، يوم الاثنين الماضي، أن "ألمانيا أسيرة لروسيا، لاعتمادها على واردات الغاز من روسيا".

إقرأ المزيد
واشنطن تحذر الشركات الأوروبية المستثمرة في "السيل الشمالي 2"

وأعلنت واشنطن أكثر من مرة  معارضتها لمشروع "السيل الشمالي2"، الهادف لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق، كما هددت  الشركات، التي تعمل في هذا المشروع وغيره من المشاريع الروسية، بفرض عقوبات أمريكية عليها.

وزعم المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في حديث لوكالة "رويترز"، أمس الاثنين، أن روسيا تستخدم مشروع السيل الشمالي لـ"تقسيم أوروبا"، رغم أن المشروع يصب في مصلحة اقتصاد الاتحاد الأوروبي، حيث سيوفر إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا