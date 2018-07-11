واشنطن تحذر الشركات الأوروبية المستثمرة في "السيل الشمالي 2"

جددت واشنطن تحذيرها للشركات المستثمرة في خط "السيل الشمالي – 2" لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا من مخاطر الوقوع تحت طائلة العقوبات، زاعمة أن موسكو تستخدم المشروع لـ"تقسيم أوروبا".

جاء هذا التحذير على لسان متحدث باسم الخارجية الأمريكية في حديث لوكالة "رويترز".

إقرأ المزيد

وأعرب المسؤول الأمريكي عن زعمه أن خط الأنابيب "السيل الشمالي - 2" من شأنه "تقويض أمن واستقرار أوروبا في مجال الطاقة من خلال توفير روسيا أداة أخرى لممارسة الإكراه السياسي ضد البلدان الأوروبية، خاصة أوكرانيا. وتدرك روسيا أن هذا المشروع يقسم أوروبا وتستخدمه لمصلحتها".

وفي وقت سابق من الأربعاء، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة حلف الناتو في بروكسل، انتقادات حادة إلى ألمانيا لمشاركتها في المشروع، متهما إياها بالخضوع الكامل لروسيا.

وتعارض الولايات المتحدة بشدة زيادة حصة روسيا في إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي الذي يتنافس مع الغاز الأمريكي في السوق الأوروبية.

والتحذير الأمريكي موجه إلى 5 شركات أوروبية، هي: Wintershall وUniper الألمانيتين، وOMV النمساوية، وShell البريطانية - الدنماركية، وEngie الفرنسية، التي استثمرت في مشروع "السيل الشمالي - 2".

المصدر: رويترز