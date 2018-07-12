أكبر المصارف اليابانية يوجه ضربة "موجعة" لإيران

أفادت "رويترز" بأن "ميتسوبيشي يو إف جيه"، أكبر المصارف في اليابان، سيوقف تعاملاته مع إيران التزاما بالعقوبات الأمريكية، المعاد فرضها على طهران، بعد تعليقها بموجب الاتفاق النووي.

ونقلت الوكالة عن وثيقة بهذا الشأن، أن المصرف الياباني أخطر عملاءه في اليابان بقرار حظر المعاملات مع المؤسسات المالية الإيرانية بعد فترة "تصفية أعمال"، تبلغ مدتها 180 يوما، وتنتهي في الـ4 من نوفمبر القادم.

وأضافت الوثيقة، أن المصرف قد يراجع سياسته، في حال تقديم الولايات المتحدة مزيدا من البيانات الإرشادية. ويُعتقد أن المصرف الياباني يتولى الجانب الأكبر من مدفوعات مشتريات اليابان من النفط الإيراني، حسبما تقول مصادر في القطاع المصرفي.

المصدر: "رويترز"