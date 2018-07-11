السوريون يودعون في مصارف لبنان ضعف ما أودعوه في بلادهم

أظهرت بيانات إحصائية لعام 2017 أن إجمالي ودائع المصارف العامة والخاصة في سوريا بلغت بحلول نهاية العام الماضي 2175 مليار ليرة سورية (نحو 4.88 مليار دولار).

وأوضحت البيانات أن الودائع لدى المصارف العامة الستة في سوريا بلغت 1380 مليار ليرة سورية (نحو 3.1 مليار دولار)، وأن ودائع الزبائن في المصارف الخاصة وصلت إلى 795 مليار ليرة ما يعادل قرابة 1.8 مليار دولار.

وأفاد تقرير سابق لمنظمة الأمم المتحدة، بأن مجموع الأموال السورية المهاجرة إلى دول الجوار بلغ نحو 22 مليار دولار في نهاية 2015.

ووفقا لمنظمة "الإسكوا" فقد بلغت الأموال، التي أدخلها السوريون إلى لبنان حتى نهاية 2015 نحو 11 مليار دولار، لكن مصادر اقتصادية في لبنان قالت إن الأموال تتراوح بين 15 و18 مليار دولار.

وربطت صحيفة "الوطن" السورية نمو احتياطيات لبنان الدولية من 29 مليار دولار إلى 37 مليار دولار بعائدات السوريين، بدليل انخفاض إيرادات السياحة وضعف التحويلات من الخليج وأوروبا.

ودعت "الوطن" الحكومة السورية لاتخاذ إجراءات استقطاب أموال السوريين من الخارج، ولاسيما مع إقبال البلاد على مرحلة إعادة الإعمار.

(الدولار = 445 ليرة سورية)

المصدر: وكالات