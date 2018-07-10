 
مباشر
عاجل
رسميا .. النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يوقع على عقد مع فريق يوفنتوس الإيطالي

صلاحيات أردوغان تثير قلق المستثمرين

مال وأعمال

صلاحيات أردوغان تثير قلق المستثمرين
Reuters
سندات تركيا تواصل الانخفاض وتكلفة التأمين على الديون تقفز
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/khts

واصلت السندات السيادية التركية المقومة بالدولار انخفاضها، اليوم الثلاثاء، مع تعزيز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سلطته ما أثار قلق المستثمرين.

وانخفض الإصدار المستحق في 2045 بمقدار 4.3 سنت إلى 87.2 سنت، في حين تراجع إصدار السندات الدولية استحقاق 2038 بواقع 3.9 سنت إلى 95.87 سنت.

إقرأ المزيد
الحكومة التركية الجديدة بالأسماء.. أردوغان يعلن تشكيلة حكومته الجديدة

وينتاب القلق المستثمرين جراء غياب نائب رئيس الوزراء السابق، محمد شيمشك، الذي ينظر إليه كمؤيد لاقتصاد السوق عن التشكيل الوزاري، وحقيقة أن الرئيس التركي سيتولى تعيين محافظ البنك المركزي وأعضاء لجنة السياسة النقدية.

كذلك ساهم تعيين أردوغان لصهره وزيرا للمالية في زيادة قلق المستثمرين.

وارتفعت تكلفة التأمين على الدين السيادي التركي بقوة اليوم الثلاثاء، حيث قفزت عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لخمس سنوات بواقع 22 نقطة أساس إلى 297 نقطة أساس.

المصدر: "رويترز"

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بلجيكا vs فرنسا.. من يتأهل لنهائي المونديال؟