صلاحيات أردوغان تثير قلق المستثمرين

واصلت السندات السيادية التركية المقومة بالدولار انخفاضها، اليوم الثلاثاء، مع تعزيز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سلطته ما أثار قلق المستثمرين.

وانخفض الإصدار المستحق في 2045 بمقدار 4.3 سنت إلى 87.2 سنت، في حين تراجع إصدار السندات الدولية استحقاق 2038 بواقع 3.9 سنت إلى 95.87 سنت.

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وينتاب القلق المستثمرين جراء غياب نائب رئيس الوزراء السابق، محمد شيمشك، الذي ينظر إليه كمؤيد لاقتصاد السوق عن التشكيل الوزاري، وحقيقة أن الرئيس التركي سيتولى تعيين محافظ البنك المركزي وأعضاء لجنة السياسة النقدية.

كذلك ساهم تعيين أردوغان لصهره وزيرا للمالية في زيادة قلق المستثمرين.

وارتفعت تكلفة التأمين على الدين السيادي التركي بقوة اليوم الثلاثاء، حيث قفزت عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لخمس سنوات بواقع 22 نقطة أساس إلى 297 نقطة أساس.

المصدر: "رويترز"