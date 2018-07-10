واشنطن تجهد لتجميد أموال طهران في ألمانيا

طالب السفير الأمريكي لدى ألمانيا ريتشارد غرينيل، برلين بمنع إيران من سحب مبلغ نقدي ضخم من حسابات مصرفية لها في ألمانيا، وذلك في إطار العقوبات الأمريكية المنتظرة على إيران.

وأبلغ السفير صحيفة "بيلد" الألمانية بأن الحكومة الأمريكية قلقة للغاية من خطط طهران لتحويل مئات الملايين من اليوروهات لإيران نقدا، وقال: "نطلب من الحكومة الألمانية على أعلى مستوى التدخل ووقف الخطة".

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من جهتها، اكتفت وزارة المالية الألمانية بالقول إنها تدرس الطلب الإيراني، دون أن تصدر أي تعليق على تصريحات السفير الأمريكي حتى الآن.

وكانت الصحيفة الألمانية قد نشرت أمس الاثنين، أن السلطات الألمانية تدرس طلبا من إيران لسحب 300 مليون يورو من حسابات بنكية في ألمانيا وتحويلها إلى إيران.

وبعد انسحاب واشنطن مؤخرا من الاتفاق النووي المبرم مع طهران في 2015، أعلنت واشنطن عن عقوبات جديدة على إيران، وطلبت من جميع الدول وقف شراء النفط الإيراني بحلول نوفمبر القادم، وطالبت الشركات الأجنبية بوقف التعامل مع إيران تحت طائلة إدراجها على قوائم العقوبات.

المصدر: "رويترز"