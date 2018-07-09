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إيران تسحب أموالا من ألمانيا

مال وأعمال

إيران تسحب أموالا من ألمانيا
Sputnik
إيران تسحب أموالا من ألمانيا
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ذكرت صحيفة "بيلد" اليوم الاثنين نقلا عن مسؤولين حكوميين، أن السلطات الألمانية تدرس طلبا من إيران لسحب 300 مليون يورو من حسابات مصرفية لها في ألمانيا وتحويلها إلى إيران.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن إيران تسعى لسحب أموالها من البنك الأوروبي الإيراني، خشية أن تواجه نقصا في السيولة، لدى فرض الولايات المتحدة العقوبات على قطاعها المالي.

وأبلغت إيران هيئة الرقابة المالية الألمانية، بأنها تحتاج الأموال "لتوفرها للمواطنين الإيرانيين الذي يحتاجون للسيولة عند السفر إلى الخارج في ضوء عجزهم عن الحصول على بطاقات ائتمانية معتمدة".

وأعلنت واشنطن عن عقوبات جديدة على إيران، وطلبت من جميع الدول وقف شراء النفط الإيراني بحلول نوفمبر القادم، وطالبت الشركات الأجنبية بوقف التعامل مع إيران وإلا ستدرج على قوائمها السوداء.

وأوقفت شركة CMA CGM الفرنسية، وهي واحدة من كبرى شركات الشحن في العالم السبت الماضي أنشطتها في إيران، خوفا من الوقوع تحت العقوبات الأمريكية، بعدما انسحب الرئيس دونالد ترامب في مايو من الاتفاق النووي المبرم مع طهران في 2015.

المصدر: "رويترز"

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