الحكومة السورية تحدد سعر الصرف بموازنة 2019

حدد مجلس الوزراء السوري، خلال جلسته الأحد، سعر صرف الدولار في موازنة البلاد للسنة المالية 2019 عند 435 ليرة سورية.

واعتبر حاكم مصرف سورية المركزي، دريد درغام، أن تثبيت سعر الصرف يعد رسالة لمختلف الجهات، بأن مصرف سوريا والسياسة الحكومية ما زالت مستمرة باتجاه استقرار سعر الصرف.

وكانت الحكومة السورية حددت موازنة العام الجاري 2018 بمبلغ 3187 مليار ليرة، منها 2362 مليار ليرة للإنفاق الجاري، و825 و825 مليار ليرة للإنفاق للاستثماري.

وتشهد العملة السورية استقرارا مقابل العملة الأمريكية منذ أشهر، في ظل الانتصارات، التي تحققها دمشق وحلفاؤها، حيث أن سعر صرف الدولار لم يتجاوز في السوق الموازية في الآونة الأخيرة مستوى الـ447 ليرة سورية.

المصدر: وكالات