سوريا تشتري قمحا بسعر زهيد

قال مصدر حكومي سوري، إن المؤسسة السورية العامة لتجارة وتصنيع الحبوب اشترت من مورد في الشرق الأوسط، 200 ألف طن من القمح اللين في مناقصة عالمية بسعر 195 دولارا للطن تشمل تكلفة الشحن.

وقال مصدر تجاري إن "الشحن لسوريا من البحر الأسود أو شرق أوروبا أرخص منه إلى مصر مثلا لكن ليس بما يبرر فرق السعر هذا".

وأكد تجار أن سوريا اشترت القمح بسعر زهيد للغاية.

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وكانت مصر، أكبر مشتر للقمح في العالم، قد تعاقدت على قمح روسي في 26 يونيو الماضي بسعر 217.50 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن.

وتقول سوريا إنها تستهدف استيراد 1.5 مليون طن من القمح لسد فجوة المعروض المحلي هذا العام.

وسعر الخبز مدعم في سوريا التي أدت الحرب الدائرة فيها إلى مقتل مئات الآلاف ونزوح الملايين.

المصدر: رويترز