الجزائر ستصدّر الكهرباء إلى تونس

أعلن وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني أن دائرته الوزارية بصدد الشروع في برنامج تصدير الطاقة الكهربائية إلى دولة تونس المتاخمة للحدود الجزائرية.

وأكد الوزير الجزائري أنّ بلاده تسجل اكتفاء في الكهرباء حاليا وتتجه نحو تصدير كميات من هذه الطاقة إلى تونس، خاصة مناطقها الحدودية.

وأشار المسؤول في اليوم الأول من زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى منشآت كهربائية بمدينة الوادي إلى أن تعزيز ودعم المنشآت الكهربائية والغازية ساهما إلى حد بعيد في فتح آفاق جديدة للراغبين في ولوج عالم الاستثمار، لاسيما في المجال الصناعي والفلاحي باعتباره موردا إضافيا وبديلا للاقتصاد الجزائري.

وأضاف قيطوني أن هذه المشاريع المنجزة ستضمن الحفاظ على استمرارية ونوعية التموين بالطاقة الكهربائية والغازية المقدمة للمواطنين.

وتدخل عملية التصدير هذه في إطار برنامج الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الرامي إلى تصدير الفائض من الطاقة الكهربائية، حيث عُقدت اتفاقات مع الجانب التونسي الذي سيستفيد من خلالها من أكثر من 400 ميغاواط.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية + espace manager