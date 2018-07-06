روسيا تباشر التنقيب عن النفط والغاز في سوريا

شرعت شركات روسية بتنفيذ أعمال التنقيب الجيولوجي في سوريا، إضافة للعمل على صيانة وتحديث محطات كهروحرارية في هذا البلد، الذي تضرر قطاع الطاقة فيه بشكل كبير بسبب الحرب.

وقالت وزراة الطاقة الروسية في بيان، اليوم الجمعة، إن شركات روسية وهي "زاروبيج نفط" و"زاروبيج جيولوجيا" و"أس تي غه انجينيرينغ" و"تيخنوبروم أكسبورت" أبدت اهتماما كبيرا للعمل في سوريا.

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وأضاف البيان، أن شركات روسية، بالتعاون مع الشركاء السوريين، تدرس إمكانية إعادة تأهيل حقول نفط وغاز، وصيانة مصافي النفط، مشيرا إلى انطلاق أعمال التنقيب والاستكشاف عن موارد الطاقة في البر والبحر بسوريا.

وعن أولويات مشاريع الطاقة، أكد البيان أن دمشق في الوقت الراهن تولي أهمية لتوفير الطاقة الكهربائية للمدن والبلدات السورية دون حدوث انقطاعات.

ويأتي هذا في إطار خارطة طريق للتعاون في مجال الطاقة، كان البلدان قد وقعاها مطلع العام الجاري، وشملت تنفيذ عمليات صيانة وبناء منشآت جديدة في سوريا.

حينها أعلن النائب الأول لوزير الطاقة الروسي، أليكسي تيكسبر، أن الحديث يجري حول صيانة 4 محطات كهروحرارية، مرجحا مشاركة "تيخنوبروم أكسبورت"، وهي شركة تابعة لمجموعة "روس تيخ" الحكومية، في هذا المشروع.

المصدر: "نوفوستي"