موسكو ودمشق توقعان خارطة طريق لإعمار منشآت الطاقة السورية

وقعت وزارة الطاقة الروسية ونظيرتها السورية، اليوم الأربعاء، على اتفاق حول خارطة الطريق بشأن التعاون بين البلدين في مجال إعادة إعمار وتحديث منشآت الطاقة في سوريا.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن التوقيع على الوثيقة جرى من قبل وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، ووزير الطاقة والكهرباء السوري، زهير خربوطلي.

وقال البيان إن خارطة الطريق تخص "التعاون في مجال الطاقة والطاقة الكهربائية بين البلدين خلال العام 2018 والمرحلة بعده".

وبينت الوزارة الروسية أن "خارطة الطريق تتضمن التطبيق المرحلي للمشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية الخاصة بإعادة إعمار وتحديث منشآت الطاقة على الأراضي السورية بالإضافة إلى بناء مواقع جديدة".

المصدر: وكالات روسية

رفعت سليمان