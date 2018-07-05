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"الدوما" يكشف عن رواتب النواب الروس

مال وأعمال

Sputnik
"الدوما" يكشف عن رواتب النواب الروس
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كشف مجلس النواب الروسي "الدوما" اليوم الخميس عن حجم رواتب النواب الروس، ما يؤكد حرص المجلس على النزاهة والشفافية.

وقال "الدوما" إن راتب النائب الروسي الشهري خلال العام الجاري بلغ بعد اقتطاع ضريبة الدخل 388 ألف روبل ما يعادل نحو 6.15 ألف دولار.

وأضاف "الدوما" أن الراتب التقاعدي للنائب الذي قضى فترة بين الخمس والعشر سنوات في المجلس، يبلغ 46.6 ألف روبل (739 دولارا)، أما النائب، الذي يقضي فترة أكثر من 10 سنوات، فيتقاضى 63.5 ألف روبل (حوالي 1000 دولار).

(الدولار = 63 روبل بتاريخ 05 يوليو)

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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