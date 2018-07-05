إيران تصعد بعد تصريحات ترامب وتحاول التقرب من السعودية

أثارت تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن دور "أوبك" في رفع أسعار النفط، حفيظة إيران، العضو المؤسس في المنظمة، والتي تستهدف عقوبات الولايات المتحدة صادراتها النفطية.

واتهم محافظ إيران لدى منظمة "أوبك"، حسين كاظم بور أردبيلي، الرئيس الأمريكي في التسبب برفع أسعار النفط بتغريداته على موقع تويتر، وقال: "سيدي الرئيس، هل لي أن أسألك عن ماذا تتحدث؟ لم تلعب أوبك دورا في تحديد أسعار النفط خلال الثلاثين السنة الماضية، بل هي سوق المال والمحاور الإقليمية التي فعلت ذلك".

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وأضاف: "أنت تفرض عقوبات على منتجين رئيسيين، على مؤسسي أوبك، وبعد ذلك تطلب تخفيض الأسعار؟! منذ متى بدأت بأمر أوبك! تغريداتك دفعت الأسعار إلى الأعلى بما لا يقل عن 10 دولارات للبرميل الواحد"، بحسب ما نقله الموقع الإخباري التابع لوزارة النفط الإيرانية "شانا" اليوم الخميس.

ودعا المسؤول الإيراني الرئيس الأمريكي لوقف نشر تغريدات حول سوق النفط وإلا فإن أسعار الخام سترتفع لمستوى أعلى.

ووصف أردبيلي "ترامب بالشخص غير المهذب في لهجته"، مؤكدا أن منتجي النفط في الشرق الأوسط لن يستجيبوا أبدا لطلب الرئيس الأمريكي، وقال: "إخواننا في السعودية هم أمة مسلمة فخورة، متعلمة وناضجة ولن تسمح لكم بالتحدث معها بهذه اللهجة. أنت تقول إنه طريق من اتجاهين!؟ نحن أيضا على هذا الطريق السريع".

ويتم تداول برميل النفط حاليا من ماركة "برنت" فوق مستوى الـ78 دولارا، فيما يتم تداول برميل النفط الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 74.55 دولار، ويأتي ذلك في وقت يطالب فيه ترامب بخفض الأسعار، لكن العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا، تثير حالة عدم اليقين في سوق النفط، ما يتسبب في صعود الأسعار.

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ويأتي ذلك بعد أن اتهم ترامب "أوبك" أمس الأربعاء بدفع أسعار الوقود للصعود، ونشر الرئيس الأمريكي على صفحته في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي "يجب على أوبك المحتكرة أن تتذكر أن أسعار البنزين مرتفعة، وأنها لا تفعل شيئا يذكر للمساعدة".

وتابع قائلا "هم يدفعون الأسعار للارتفاع بينما الولايات المتحدة تدافع عن الكثير من أعضائها (أوبك) مقابل القليل جدا من الدولارات... هذا يجب أن يكون طريقا في اتجاهين. خفضوا الأسعار الآن!".

وكانت الدول الأعضاء في "أوبك" بدأت مع بعض من المنتجين من خارج المنظمة بقيادة روسيا بتقييد إنتاج النفط في 2017 لامتصاص تخمة المعروض وتعزيز الأسعار.

المصدر: وكالات