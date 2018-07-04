ترامب لـ"أوبك": خفضوا أسعار النفط فورا!

اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" برفع أسعار البنزين، داعيا إياها إلى خفضها فورا.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها اليوم الأربعاء على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "على احتكار أوبك أن يتذكر أن أسعار البنزين ترتفع وهم يقومون بقليل من المساعدة. لعلمكم هم يرفعون الأسعار بشكل مستمر في الوقت الذي تحمي فيه الولايات المتحدة كثيرا من أعضاء المنظمة مقابل أموال قليلة جديا".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "يجب أن يكون هذا طريقا في الاتجاهين. خفضوا الأسعار فورا"!

The OPEC Monopoly must remember that gas prices are up & they are doing little to help. If anything, they are driving prices higher as the United States defends many of their members for very little $’s. This must be a two way street. REDUCE PRICING NOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 июля 2018 г.

واتهم زعيم البيت الأبيض في وقت سابق، في حديث لقناة "فوكس نيوز"، منظمة "أوبك" بالتلاعب بأسعار النفط، وشدد على أنه "من الأفضل أن تكف عن فعل ذلك".

واعتبر ترامب أن الدول المصادرة للنفط عليها زيادة إنتاج الوقود بمعدل مليوني برميل يوميا، الأمر الذي يسفر، برأيه، عن تراجع أسعار النفط وبالتالي البنزين.

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والسبت الماضي قال ترامب، عقب اتصال هاتفي أجراه مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إن الرياض وافقت على زيادة إنتاجها من النفط، لكن مصادر سعودية أوضحت لاحقا في حديث لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الملك سلمان لم يقدم أي وعود للرئيس الأمريكي واكتفى بتأكيد استعداد السعودية لتلبية الطلب الموجود حاليا في السوق.

يذكر أن منظمة "أوبك" للدول المصدرة للنفط وعددا من البلدان المتعاونة معها وقعت في أواخر العام 2016 اتفاقا حول تقليص الحجم المشترك لاستخراج النفط بـ1.8 مليون برميل يوميا ("أوبك +")، و300 ألف منها كانت على حساب روسيا.

وقد بدأ سريان الاتفاق أوائل العام 2017 ليتم تمديده لاحقا مرتين.

المصدر: تويتر + وكالات