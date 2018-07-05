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"أجنحة الشام" السورية تنفذ أولى رحلاتها إلى موسكو

مال وأعمال

Sputnik
طائرة "أجنحة الشام" لدى وصولها إلى مطار فنوكوفو الدولي في العاصمة موسكو
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نفذت شركة الطيران السورية الخاصة "أجنحة الشام" أمس الأربعاء أولى رحلاتها المباشرة بين دمشق وموسكو، وذلك في إطار خطة ترمي للتوسع وتنفيذ رحلات إلى وجهات جديدة.

وانطلقت الرحلة من مطار دمشق في الساعة 18:00 لتصل إلى مطار فنوكوفو الدولي في العاصمة موسكو بحلول الساعة 23:05، وحملت الرحلة رقم "6Q421" ونفذتها"أجنحة الشام"  بطائرة إيرباص من طراز "A320".

ويظهر من موقع الشركة الإلكتروني، أن سعر تذكرة السفر بالنسبة للرحلة من دمشق إلى موسكو يبدأ من 300 دولار لرحلة الذهاب، ونحو 400 دولار للذهاب والإياب.

أما للرحلة من موسكو إلى دمشق فأسعار التذاكر تبدأ من 350 دولارا للجهة الواحدة، بينما يبلغ سعر التذكرة لرحلة الذهاب والإياب نحو 550 دولارا.

وانطلقت رحلة "أجنحة الشام" أمس الأربعاء من مطار دمشق وسط أجواء احتفالية، بمناسبة افتتاح الوجهة الجديدة.

وتنفذ الشركة السورية، التي تتخذ من دمشق مقرا لها، رحلات إلى عدد من البلدان منها السعودية والإمارات والعراق وقطر وأرمينيا، وهي تمتلك 4 طائرات حديثة من طراز إيرباص "A320".

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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