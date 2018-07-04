بكين تستهدف منتجات أمريكية بـ34 مليار دولار

قال مصدر مطلع إن رسوما صينية على سلع أمريكية بقيمة 34 مليار دولار ستدخل حيز التطبيق اعتبارا من الـ6 من يوليو بتوقيت بكين، وسط تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قالت واشنطن إنها ستفرض رسوما على واردات صينية بقيمة 34 مليار دولار في الـ6 من يوليو أيضا، وتعهدت بكين بالرد عليها في اليوم نفسه.

وأضاف المصدر أن "إجراءاتنا متماثلة، وتماثلها يعني أنه إذا بدأت الولايات المتحدة في الـ6 من يوليو، سنبدأ في الـ6 من يوليو أيضا"، مشيرا إلى أن "توقيت تطبيق جميع السياسات يبدأ في منتصف الليل".

واللافت أنه بسبب فارق التوقيت بين الصين والولايات المتحدة، والبالغ 12 ساعة، فإن الإجراءات الصينية ستدخل حيز التطبيق قبل الإجراءات الأمريكية.

المصدر: "رويترز"