النفط يصعد بفعل تراجع مخزونات الخام الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد تقرير أظهر تراجع مخزونات الوقود والخام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحلول الساعة 06:50 بتوقيت غرينيتش، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.4% ليصل إلى 74.51 دولار للبرميل، بعد أن بلغ الثلاثاء أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2014.

كذلك صعد خام القياس العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.4% أيضا ليصل إلى 78.04 دولار للبرميل. ومن المتوقع أن يكون نشاط التداول محدودا اليوم الأربعاء بسبب عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة.

إقرأ المزيد

وقال معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت بواقع 4.5 مليون برميل، وبلغت 416.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 يونيو.

وذكر المعهد الأمريكي أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، انخفضت أيضا.

ويرجع انخفاض مخزونات الوقود في الولايات المتحدة، في الأساس إلى توقف منشأة "سينكرود كندا" للرمال النفطية عن العمل والتي تبلغ طاقتها 360 ألف برميل يوميا، وسط توقعات أن يستمر التوقف طول شهر يوليو.

كما وجدت زيادة أسعار النفط دعما في العقوبات الأمريكية الوشيكة على إيران، والتي تنذر بقطع إمدادات هذا البلد من الخام إلى السوق، رغم تعهد منظمة "أوبك" بزيادة الإنتاج لتعويض أي نقص في المعروض بسبب تعطل الإمدادات.

المصدر: "رويترز"