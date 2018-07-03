روحاني: وقف شراء النفط الإيراني قد يؤثر على صادرات المنطقة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن صادرات النفط الإقليمية قد تتعرض للخطر، إذا حاولت واشنطن الضغط على دول العالم لوقف شراء النفط الخام من إيران.

ونقل الموقع عن روحاني قوله مساء الاثنين خلال زيارة لسويسرا: "زعم الأمريكيون أنهم يريدون وقف صادرات النفط الإيرانية بالكامل. إنهم لا يفهمون معنى هذا التصريح، لأنه لا معنى لعدم تصدير النفط الإيراني بينما يجري تصدير نفط المنطقة".

وقال روحاني أمام حشد من الإيرانيين المقيمين في سويسرا "إذا كنتم (أيها الأمريكيون) تستطيعون، فافعلوا وسترون نتيجة ذلك".

وجاءت تصريحات روحاني في الوقت، الذي تخطط فيه إيران لعقد اجتماع في وقت لاحق هذا الأسبوع مع وزراء خارجية القوى العالمية الخمس، التي ما زالت تشارك في الاتفاق المبرم عام 2015، والذي وافقت طهران بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

وكانت واشنطن قد انسحبت من الاتفاق النووي في مايو الماضي، وقالت إنها تعتزم فرض عقوبات شديدة على إيران، التي تعد أكبر ثالث مصدر للنفط في منظمة "أوبك" والتي تصدر نحو مليوني برميل من الخام يوميا.

بدوره صرح مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء الماضي بأن واشنطن طلبت من الدول وقف شراء الخام الإيراني اعتبارا من نوفمبر، مستبعدا أن تمنح واشنطن أية دولة إعفاءات من العقوبات.

المصدر: "رويترز"