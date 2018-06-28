مونديال روسيا 2018... المشجعون الأكثر إنفاقا

أظهرت دراسة، استندت لبيانات شركة "فيزا"، أن المشجعين القادمين من الولايات المتحدة والصين لمتابعة مونديال روسيا 2018 كانوا الأكثر إنفاقا في الأيام الأولى من الحدث الكروي.

واحتل مشجعو المكسيك المرتبة الثالثة من حيث الإنفاق خلال الأيام الخمسة الأولى من المونديال، فيما كان مواطنو مملكة تونغا الأقل إنفاقا، بحسب التصنيف الذي استند لحجم الأموال التي دفعت عبر البطاقات المصرفية.

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وقالت الدراسة أن المشجعين أنفقوا أكثر أموالهم على الفنادق والطعام والملابس، مشيرة إلى أن متوسط الدفعة الواحدة بلغ 3575 روبل ما يعادل 56 دولارا.

وجاءت العاصمة موسكو في مقدمة المدن الروسية، التي أنفق المشجعون فيها أكثر أموالهم، حيث أوردت الدراسة أن حجم مشتريات الزوار الأجانب بلغ خلال الأيام الخمسة الأولى 1.7 مليار روبل (نحو 26.9 مليون دولار).

وفي المرتبة الثانية جاءت سان بطرسبورغ بـ 506 مليون روبل (حوالي 8 ملايين دولار)، تليها في المرتبة الثالثة مدينة سوتشي بـ 104 مليون روبل (نحو 1.56 مليون دولار)، ومن ثم قازان 71 مليون روبل (1.12 مليون دولار)، وبعدها يكاترينبورغ 48 مليون روبل (761 ألف دولار).

وتستضيف روسيا أكبر حدث رياضي في العالم من 14 يونيو إلى 15 يوليو، وتقام المباريات في عدد من المدن الروسية، بما في ذلك موسكو وسان بطرسبورغ وسوتشي.

وبلغت تكاليف البطولة ما يقارب 680 مليار روبل (حوالي 13.2 مليار دولار)، منها 390 مليار روبل خصصت من الميزانية الاتحادية، ونحو 92 مليار روبل من ميزانيات الأقاليم الروسية، فيما أنفق مستثمرون من القطاع الخاص 196 مليار روبل.

ويتوقع المركزي الروسي أيضا أن ينمو الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري بنحو 1.5% - 2%، وأن يضيف المونديال 0.1% - 0.2% لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال 2018.

(الدولار = 63 روبلا بتاريخ 28 يونيو)

المصدر: "نوفوستي"