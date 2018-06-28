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"لوك أويل" تفوز بعقد نفطي هام في المكسيك

مال وأعمال

Sputnik
"لوك أويل" تفوز بعقد نفطي هام في المكسيك
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وقع تحالف يضم شركتي الطاقة الروسية "لوك أويل" والإيطالية "إيني" عقدا أمس الأربعاء مع الحكومة المكسيكية للبحث والتنقيب عن موارد الطاقة في أحد المواقع بهذا البلد الأمريكي اللاتيني.

وفازت "لوك أويل" و"إيني" بمناقصة لاستثمار القطاع رقم 28 في ولاية كونكاس ديل سوريستي المكسيكية، بعدما تقدمتا بعرض مشترك يتضمن مشاركة الدولة المكسيكية في المشروع بـ65%، إضافة لدفع الشركتين مبلغ 59.8 مليون دولار.

وذكرت اللجنة الوطنية المكسيكية لموارد الطاقة أنه تم توقيع أمس الأربعاء 16 عقدا في إطار مناقصة شملت 35 قطاعا.

وتبلغ مدة العقود الموقعة 30 عاما، مع إمكانية تمديد العقد مرتين لمدة خمس سنوات في كل مرة، وتقدر الحكومة المكسيكية حجم الاستثمارات التي سيتم ضخها في إطار العقود الموقعة بنحو 8.6 مليار دولار.

يذكر أن شركات عالمية أخرى استطاعت الفوز بالصفقات الخاصة بالقطاعات الأخرى، وأبرزها: "ريماكس" الأمريكية، "ريبسول" الإسبانية و"سيتلا" المكسيكية.

المصدر: "نوفوستي"

// 26.06.2018 по тикету 15478

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