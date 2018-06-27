الدينار البحريني يتعافى بعد الدعم الخليجي

تعافى الدينار البحريني في السوق الفورية خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء بعد أن تعهدت السعودية والإمارات والكويت بتقديم دعم مالي للبحرين.

وبلغ سعر صرف الدينار البحريني اليوم الأربعاء قرابة 377 فلسا للدولار الواحد، بعدما كانت قد انخفضت أمس الثلاثاء إلى 382 فلسا للدولار، وهو أدنى مستوى لها في 17 عاما.

إقرأ المزيد

وقالت السعودية والإمارات والكويت في بيان مشترك مساء أمس الثلاثاء إنها ستعلن قريبا عن برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البحرين واستقرارها المالي ولم تفصح عن التفاصيل.

ويربط بنك البحرين المركزي سعر الدينار بالعملة الأمريكية عند 376 فلسا للدولار، لكنه انخفض أمس الثلاثاء بنحو ملحوظ مع إقبال صناديق التحوط على بيع العملة البحرينية في السوق الآجلة بسبب المخاوف من الدين العام المتنامي للمملكة.

إقرأ المزيد

يشار إلى أن مملكة البحرين كانت عرضة لأزمة هبوط أسعار النفط أكثر من جيرانها الخليجيين، ورغم تراجع العجز في ميزانيتها في 2017، إلا أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون عجزها الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي