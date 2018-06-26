حزمة دعم خليجية للبحرين

أصدرت كل من السعودية والكويت والإمارات، بيانا مشتركا أكدت فيه قرب الإعلان عن برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البحرين واستقرارها المالي.

وجاء في البيان: "تواصل السعودية والكويت والإمارات محادثاتها مع المسؤولين في البحرين لتعزيز استقرار الأوضاع المالية فيها وتأكيد التزامهم بالنظر في كافة الخيارات لتوفير الدعم اللازم وإنهاء العمل على تصميم برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية واستقرار الأوضاع المالية في المنامة".

وأشار مصرفيون ومسؤولون في الخليج، إلى أن البحرين تناقش منذ أكثر من عام إمكانية الحصول على مثل هذا الدعم من السعودية ودول أخرى في مجلس التعاون الخليجي.

وقال خبراء اقتصاديون إن "هناك توقعات بأن السعودية وحلفاء آخرين للبحرين في المنطقة سيقدمون في نهاية المطاف دعما ماليا إضافيا لها، يمنع تفاقم زعزعة الاستقرار في الأسواق".

وسيمكن صغر حجم الاقتصاد البحريني جيرانها الأكثر ثراء من دعمها، الأمر الذي سينعكس على اقتصاداتهم وحمايته من مخاطر عدوى.

وتتوقع البحرين عجزا قدره 3.5 مليار دولار في ميزانية الدولة للعام 2018.

المصدر: رويترز