الإمارات الثالثة عالميا في معدل نمو الاستثمار

حلت الإمارات في المركز الأول عربيا والثالث عالميا من حيث تحقيق أعلى معدلات نمو للاستثمار، فيما جاءت روسيا في المركز الخامس عالميا.

وأظهرت دراسة أجرتها شركة "أميركان إكسبريس" العالمية عن "توجهات الأعمال والإنفاق العالمية لعام 2018" أن الصين تصدرت قائمة البلدان التي حققت أعلى معدلات نمو للاستثمار في العالم بنسبة 90%، تلتها اليابان بنسبة 87%، ثم الإمارات بنسبة 84%، ثم السعودية بنسبة 83%، تلتها روسيا بنسبة 80%.

وأشارت الدراسة إلى الثقة الكبيرة للمسؤولين الماليين والتنفيذيين الكبار في الشرق الأوسط في فرص النمو الاقتصادي لـ2018، حيث توقعت الغالبية العظمى من المسؤولين، الذين استطلعت آراؤهم أن تشهد بلدانهم نموا اقتصاديا.

واعتبرت الدراسة أن هذا المناخ الإيجابي يشير إلى جاهزية الشركات للنمو، حيث يخطط ما يقرب من ثلاثة أرباع المسؤولين الماليين في المنطقة (74%) لزيادة مستويات الإنفاق والاستثمار بنسبة 6% أو أكثر، في حين تخطط نسبة (73%) للقيام بإنفاق واستثمار معتدل.

المصدر: "الاتحاد"

فريد غايرلي