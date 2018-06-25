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صعود الليرة التركية بعد فوز أردوغان بالانتخابات

مال وأعمال

صعود الليرة التركية بعد فوز أردوغان بالانتخابات
Reuters
صعود الليرة التركية بعد فوز أردوغان بالانتخابات
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ارتفع سعر صرف العملة التركية في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين بفضل توقعات بالاستقرار السياسي بعد فوز رجب طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة.

وأظهرت بيانات موقع "بلومبرغ" الاقتصادي أن الليرة التركية صعدت بحلول الساعة 07:28 بتوقيت غرينيتش إلى 4.59 ليرة لكل دولار، مقارنة مع 4.66 ليرة سجلتها عند إغلاق الجمعة الماضي.

ما يعني أن العملة الأمريكية قد تراجعت في التعاملات المبكرة اليوم بنسبة 1.5% مقارنة بسعر التسوية السابق.

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أردوغان يعلن فوزه في الانتخابات

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن أمس الأحد بخطاب الفوز في الانتخابات، أنه سيذل قصارى جهده لتحقيق أهداف وتطلعات بلاده بحلول العام 2023.

وتسعى تركيا لتحقيق سلسلة من الأهداف بحلول العام 2023 الذي يوافق الذكرى المئوية الأولى لإعلان الجمهورية، ومن أبرزها الدخول في مجموعة أكبر 10 قوى اقتصادية على مستوى العالم، ووضعت لهذا الغرض رؤية سياسية واقتصادية تشمل عدة خطط، لبلوغ الناتج القومي 2 تريليون دولار في هذا التاريخ.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي

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