أويحيى: احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي تتراجع

أعلن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، أن احتياطيات بلاده من النقد الأجنبي هبطت بمقدار 7.3 مليار دولار في النصف الأول من 2018، متوقعا أن تتراجع بـ5 مليارات دولار حتى نهاية العام.

وقال أويحيى، عقب اجتماع مع أعضاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي إن "الاحتياطيات بلغت 90 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، ومن المنتظر أن تنخفض إلى 85 مليارا بحلول نهاية 2018".

وأضاف أويحيى: "الجزائر يجب أن تبذل المزيد من الجهود للتكيف مع المشكلات المالية التي أحدثها انخفاض إيرادات الطاقة".

وبلغت الاحتياطيات 97.3 مليار دولار في ديسمبر 2017، مسجلة انخفاضا عن العامين 2015 و2014، عندما بدأت أسعار النفط الخام في الانخفاض.

وهبطت إيرادات الجزائر من النفط والغاز، التي تمثل 95 بالمئة من إجمالي الصادرات و60 بالمئة من ميزانية الدولة، إلى 33.6 مليار دولار في عام 2017 من 63 مليارا في 2014.

المصدر: رويترز