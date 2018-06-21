أردوغان يعدد إنجازاته في مجال الطاقة

شدد الرئيس رجب طيب أردوغان، على أن تركيا أصبحت "من أهم ممرات الطاقة في العالم من خلال مشاريع خطوط أنابيب الغاز الطبيعي"، منوها إلى استمرار حكومته في سعيها لتخفيض العجز في الطاقة.

وكتب أردوغان تغريدة في "تويتر"، أرفقها برسمي "إنفوغرافيك"، احتويا معلومات حول أبرز الإنجازات والمشاريع التي جرى تنفيذها في البلاد بقطاع الطاقة، مضيفا: "الوقت، هو وقت تركيا قوية بالطاقة".

ويبرز الرسمان، بأن القدرة القائمة للطاقة الشمسية وصلت عام 2018 إلى 4 آلاف و628 ميغاوات.

Enerjide cari açığı hem nükleer hem de yenilenebilir enerji projelerimizle azaltmaya devam ederken, özellikle doğal gaz boru hattı projelerimizle dünyanın en önemli enerji koridorlarından biri haline geldik.



Vakit, enerjide güçlü Türkiye vakti! pic.twitter.com/WCTrCa45h8 — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 21 июня 2018 г.

وأجريت مناقصة محطة "قره بنار يكا" للطاقة الشمسية عام 2017، حيث باتت أكبر محطة طاقة شمسية في العالم، وبقيمة استثمارية تبلغ 1.3 مليار دولار أمريكي، بقدرة ألف ميغاوات، وفي إطار المشروع، سيجري تأسيس معامل لوحات شمسية بقيمة 450 مليون دولار.

وستوفر محطة "أق قويو" النووية فرص عمل لـ10 آلاف شخص، وستلبي 10 بالمائة من حاجة تركيا للطاقة الكهربائية بقدرة 4 آلاف و800 ميغاوات.

ومن المخطط أن يدخل أول مفاعل في محطة "سينوب" للطاقة النووية بقدرة 4 آلاف و480 ميغاوات، الخدمة عام 2025، فيما ارتفع حجم الطاقة المولدة عبر الرياح من 18.9 ميغاوات عام 2002 إلى 6 آلاف و500 ميغاوات في 2018.

وجرت استثمارات بقيمة 100 مليار دولار في قطاع الطاقة خلال السنوات الـ15 الأخيرة، فيما بلغت القدرة القائمة للطاقة المتجددة 40 ألف و438 ميغاوات عام 2018، بعدما كانت 12 ألفا و300 ميغاوات في 2002.

ويندرج تعديد أردوغان لإنجازات حكومته مجال الطاقة، ضمن حملته الانتخابية، والتي يسعى فيها للفوز بولاية رئاسية ثانية وبصلاحيات معززة، عقب تعديل دستوري أقر في أبريل عام 2017.

ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات التشريعية والرئاسية في تركيا يوم الأحد المقبل 24 يونيو الجاري.

المصدر: الأناضول