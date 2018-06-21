روسيا تنجح في جعل عجز ميزانيتها فائضا

صادق مجلس النواب الروسي "الدوما" اليوم الخميس على تعديلات في ميزانية البلاد للعام الجاري، تجعل عجز الميزانية فائضا.

وحسب التعديلات، فقد تمت زيادة إيرادات الميزانية المتوقعة للعام 2018 بواقع 1.815 تريليون روبل ليصل إجماليها إلى 17.073 تريليون ما يعادل حسب سعر صرف الروبل اليوم نحو 267.6 مليار دولار بإنفاق قدره 16.591 تريليون روبل، أو 260 مليار دولار.

ويعني ذلك أن فائض الميزانية للعام الجاري سيبلغ 7.6 مليار دولار، وهو 0.5% من قيمة الناتج الإجمالي المحلي، بعدما كان من المتوقع أن تسجل الميزانية عجزا قدره 1.3% من الناتج.

وصوت للمشروع 307 نواب، بينما عارضه 98، ولم يمتنع عن التصويت أي من النواب.

ويستند مشروع القانون الجديد إلى ناتج إجمالي محلي للبلاد خلال العام الجاري قدره 98.234 تريليون روبل، مقابل 97.462 تريليون كانت متوقعة.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي