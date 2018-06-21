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الدنمارك تتقدم على أستراليا في مباراة الجولة الثانية ضمن مونديال روسيا 2018

ألمانيا تقدم دعما ماليا وقرضا ميسرا للأردن

مال وأعمال

ألمانيا تقدم دعما ماليا وقرضا ميسرا للأردن
Reuters
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
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أفادت مراسلتنا في الأردن بأن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أعلنت اليوم الخميس عن تقديم دعم مالي للمملكة بقيمة 385 مليون يورو على شكل مشاريع إنمائية تشمل اللاجئين السوريين.

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إضافة إلى ذلك كشفت المستشارة الألمانية عن تقديم قرض ميسر بقيمة 100 مليون دولار للحكومة الأردنية للإصلاحات الاقتصادية، التي فرضها صندوق النقد الدولي عليها.

وجاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للمستشارة في قصر الحسينية بالعاصمة الأردنية عمان اليوم الخميس. وأكدت ميركل خلال اللقاء استعداد الشركات الألمانية للاستثمار في الأردن.

المصدر: RT  + صحيفة "الدستور"

فريد غايرلي

 

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